AKDO, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, kentin lezzetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da sorumluluk projelerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2022, 17:02 15.07.2022, 18:23
Akdo, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.
Öte yandan Akdo, müşterilerine 15 Temmuz Şehitleri anısına ücretsiz olarak ekmek ikramlarında bulundu.
Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “vatanı bizlere emanet eden bütün 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu ve anısı için Akdo ailesi olarak ekmeğimizi paylaşıyor, ücretsiz olarak ikram ediyoruz” diye konuştu.
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