AKDO'ya gelen misafirler, çalışanlar tarafından yöresel kıyafetlerle karşılanıyor

Akdo, müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da tarihi değerlere sahip çıkıyor.

Akdo’ya gelen müşteriler, çalışanlar tarafından yöresel kıyafetlerle karşılanıyor.

Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimize 12 Şubat ruhunu anımsatmak ve yaşatmak için çalışanlarımıza yöresel kıyafetler giydirdik” diye konuştu.