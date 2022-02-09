AKDO'ya gelen misafirler, çalışanlar tarafından yöresel kıyafetlerle karşılanıyor
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, kentin lezzetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarına devam ederken müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 17:05 09.02.2022, 18:53
Akdo, müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da tarihi değerlere sahip çıkıyor.
Akdo’ya gelen müşteriler, çalışanlar tarafından yöresel kıyafetlerle karşılanıyor.
Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimize 12 Şubat ruhunu anımsatmak ve yaşatmak için çalışanlarımıza yöresel kıyafetler giydirdik” diye konuştu.
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