AKDO’da haftasonu kahvaltı keyfi

Kahramanmaraş'ın markası haline gelen, şehir içinden ve şehir dışından vatandaşların uğrak yeri olan AKDO, damak tadına birbirinden özel lezzetleriyle hitap etmeye devam ediyor.

Müşteri memnuniyeti ilk sırada tutan AKDO, birbirinden farklı menü ve tatların yanı sıra, hafta sonlarında kahvaltısıyla misafirlerini ağırlıyor.

Vatandaşlar yazdan kalma günlerde kahvaltının keyfini çıkarırken çocuklar ise oyun alanında gönüllerince eğleniyor.

Hafta sonu kahvaltılarını AKDO’da yapan vatandaşlar AKDO mutfağından ve fiyatlarından bir hayli memnun.