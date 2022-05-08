Akdo’dan anneler gününe özel bir etkinlik düzenlendi!

Akdo, kendi bünyelerinde hizmet veren çalışma arkadaşlarının annelerini şubelerinde Anneler Günü’nde misafir etti.

Sadece çalışanların anneleri değil, eşleri ve kendi bünyelerinden emekli olan annelerde bu etkinlikte yer aldı.

Bu özel ve anlamlı etkinlikle ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “Akdo ailesi olarak Kahramanmaraş ve bölge illerdeki şubelerimizde misafirlerimize hizmet ediyoruz ama annelerimize hizmet etmekte aksaklıklar yaşıyoruz. O yüzden bugün özel bir gün olduğu için bizde bugüne dikkat çekmek amacıyla annelerimizi şubelerimizde misafir ettik. Anneler günlerini kutladık” sözlerine yer verdi.