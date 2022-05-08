Akdo’dan anneler gününe özel bir etkinlik düzenlendi!
Kahramanmaraş’ta başlayan ve çevre illere doğru büyüyen bir serüvene imza atan Akdo, 8 Mayıs Anneler Günü’ne özel bir etkinliğe imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2022, 11:45
Akdo, kendi bünyelerinde hizmet veren çalışma arkadaşlarının annelerini şubelerinde Anneler Günü’nde misafir etti.
Sadece çalışanların anneleri değil, eşleri ve kendi bünyelerinden emekli olan annelerde bu etkinlikte yer aldı.
Bu özel ve anlamlı etkinlikle ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik “Akdo ailesi olarak Kahramanmaraş ve bölge illerdeki şubelerimizde misafirlerimize hizmet ediyoruz ama annelerimize hizmet etmekte aksaklıklar yaşıyoruz. O yüzden bugün özel bir gün olduğu için bizde bugüne dikkat çekmek amacıyla annelerimizi şubelerimizde misafir ettik. Anneler günlerini kutladık” sözlerine yer verdi.
Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|35
|54
|8. Adana Demirspor
|36
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|83
|2. M.City
|34
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Leicester City
|33
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Burnley
|35
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|52
|8. Villarreal
|34
|52
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Elche
|35
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28