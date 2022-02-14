Akdo’dan sevgililer gününe özel tatlılar ve yaş pastalar

Akdo’ya gelen müşteriler, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yaptıkları pasta ve tatlıları tezgahlarında sergiliyor..

Akdo Esentepe Şube Müdürü Ahmet Berk, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimize 14 Şubat sevgililer gününde özel hazırladığımız pasta ve tatlı çeşitlerimizi sunduk” diye konuştu.