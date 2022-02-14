Akdo’dan sevgililer gününe özel tatlılar ve yaş pastalar
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da özel günlerde çeşitli pasta ve tatlıları müşterilerinin beğenisine sunuyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2022, 17:41 14.02.2022, 19:08
Akdo’ya gelen müşteriler, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yaptıkları pasta ve tatlıları tezgahlarında sergiliyor..
Akdo Esentepe Şube Müdürü Ahmet Berk, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimize 14 Şubat sevgililer gününde özel hazırladığımız pasta ve tatlı çeşitlerimizi sunduk” diye konuştu.
Namaz Vakti 14 Şubat 2022
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|27
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|22
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|23
|21
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|47
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|40
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|37
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|36
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|33
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|29
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|27
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|23
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|22
|22
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|17
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|23
|15
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|50
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|43
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|39
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|36
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|20
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