AKDO’dan yılbaşına özel tatlılar ve yaş pastalar
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, kentin lezzetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarına devam ederken müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 17:27 29.12.2021, 19:09
Bu yılbaşında ailelerin evlerinde kutlama yapacağını da düşünülerek Tüm Akdo şubelerinde yılbaşına özel tatlılar ve yaş pastalar sizleri bekliyor.
Özel günlerde ürün ağını arttıran ve daha özel lezzetleri müşterilerine sunmayı hedefleyen Akdo’da günlük taze tatlı ve yaş pastalarda büyük ilgi görüyor.
Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimize yılbaşına özel lezzetler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
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