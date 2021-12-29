AKDO’dan yılbaşına özel tatlılar ve yaş pastalar

Bu yılbaşında ailelerin evlerinde kutlama yapacağını da düşünülerek Tüm Akdo şubelerinde yılbaşına özel tatlılar ve yaş pastalar sizleri bekliyor.

Özel günlerde ürün ağını arttıran ve daha özel lezzetleri müşterilerine sunmayı hedefleyen Akdo’da günlük taze tatlı ve yaş pastalarda büyük ilgi görüyor.

Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “müşterilerimize yılbaşına özel lezzetler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.