Akdösan ile Tetra Pak işbirliğinde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi
Akdösan ile Tetra Pak işbirliğinde Piazza Avm’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:05 23.04.2022, 15:12
Çevre bilinci aşılandığı ve geri dönüşümün anlatıldığı etkinlikte çocuklara, ikram edilen süt ve meyve suyu kutularının, a4 kağıdına dönüşümü anlatıldı.
Etkinliğe katılan öğrencilere kırtasiye malzemesi verilirken çocuklar ve ebeveynleri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Akdösan Kahramanmaraş Tesis Müdürü Çağdaş Bulutköy, amacımız çocuklara küçük yaştayken geri dönüşümü aşılamaktır” dedi.
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