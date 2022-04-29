AKEDAŞ 450 personel ve 120 araçla kesintisiz enerji için bayrama hazır

AKEDAŞ Şebeke İşletme ve Bakım Müdürü Ahmet Kasım Debgici, sahada yapılan çalışmaları Aksu Haber'e anlattı.



“Şirketimizin sorunlu olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş ilimizde 5 günlük bayram tatili boyunca 7/24 esaslı 450 personel 120 araçla için hazır vaziyette bekliyoruz. Bayramı’n birinci günü arife gününde özellikle TEİAŞ’ın planlı bakım çalışmaları için fabrikaların duruşunu da fırsata çevirerek sanayi hatlarında bakım yapacağız. Onun dışında herhangi planlı kesintimiz bulunmamaktadır.”