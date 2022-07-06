AKEDAŞ, bayram tatilinde kesintisiz enerji için tüm imkânlarını seferber etti
AKEDAŞ tüm tüketicilerin huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesi için elektrik kesintisi yaşanmaması adına hazırlıkların tamamlandığını, olası kesintileri anında müdahale edileceğini bildirdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 15:14 06.07.2022, 20:10
Bu anlamda AKEDAŞ sorumluluk sahası olan Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde bayram tatili boyunca 7/24 esaslı 390 personel 126 araçla Teyakkuz Halinde olacak.
Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan AKEDAŞ Şebeke İşletme ve Bakım Müdürü Ahmet Kasım Debgici, sahada yapılan çalışmaları Aksu Haber'e anlattı.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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