AKEDAŞ, bayram tatilinde kesintisiz enerji için tüm imkânlarını seferber etti

Bu anlamda AKEDAŞ sorumluluk sahası olan Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde bayram tatili boyunca 7/24 esaslı 390 personel 126 araçla Teyakkuz Halinde olacak.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan AKEDAŞ Şebeke İşletme ve Bakım Müdürü Ahmet Kasım Debgici, sahada yapılan çalışmaları Aksu Haber'e anlattı.