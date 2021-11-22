AKEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı!

Kahramanmaraş genel müdürlük binasında gerçekleştirilen proje ile çok sayıda çalışan gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Düzenli olarak yapılması hedeflenen ve belirlenen hedefe uyma konusunda disiplin sahibi şirket yönetimi sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de büyük katkı sağlayarak çalışanların kan bağışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına olanak tanıyor.