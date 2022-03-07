AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş kadın yöneticileriyle de farkını ortaya koyuyor!

Personellerinin çoğu kadın olan AKEDAŞ Elektrik dağıtım Satış A.Ş. kadın istihdamının artırılması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, eşit fırsatlara ulaşılması ve yasal haklarının eksiksiz temini için çaba sarf ediyor.

Bu anlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Aksu Haber ekibi olarak Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Narlı İşletme Şefliği’nde 11 yıldır şeflik yapan Zahide Yılmaz’ın, 1 günde neler yaptığına şahitlik ettik.

Burada Aksu Haber’e konuşan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Narlı İşletme Şefi Zahide Yılmaz, kadın olarak sahadaki gözlemlerini anlattı.

Konuşmasının devamında yılmaz, kadına verdiği değerden dolayı Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş’ye teşekkür ederim dedi.