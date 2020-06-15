Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kadrosunu güçlendiriyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve İGDAŞ’ta başarılı bir grafik çizerek mühendislikten bölge müdürlüğüne kadar yükselen Ali Güngör, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmetler Direktörü olarak göreve başladı.

Akedaş Elektrik Dağtım A.Ş.’nin güçlü kadrosuna güç katmak ve tüketicilere daha kaliteli hizmet vermek için göreve başlayan Güngör’ün işte öz geçmişi;

“1972 yılında Samsun’da doğan Güngör, ilk ve orta öğrenimini Samsun’da, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Güngör, 1998 yılında enerji sektörü şirketi İGDAŞ’ta başlamış ve bu kurumda Mühendis. Şef, Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır.

2020 Haziran ayında AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketinde Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmet Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.”