Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kesintisiz enerji için çalışıyor.
Tüketici memnuniyetini en üst seviyede tutuyor!
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 11:26
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yüksek hizmet performansı ile tüketici memnuniyetini artırma, verimliliği yükseltme ve bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlarıyla, sürekli gelişim yolunda faaliyetlerini sürdürüyor.
Ar-Ge projelerini de bu hedef doğrultusunda oluşturan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., hizmet verdiği kullanıcılara tedarik sürekliliğini arttırmakla birlikte müşteri memnuniyeti ve güvenliğini sağlamak amacıyla “IoT (Ayot) Tabanlı Arıza Gösterge Cihazı” projesini tamamlayarak muhtelif bölgelerde devreye aldı.
Enerji dağıtım hatlarına konuşlandırılan bu cihaz ile özellikle kırsal bölgelerde havai hatlardan kaynaklı arızaların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.
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