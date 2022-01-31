AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kesintisiz enerji için çalışıyor

Çetin kış koşullarında il ve ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde arızaların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

Sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde tüm tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji için gece gündüz zorlu kış şartlarında hizmet veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip Kahramanmaraş ve Adıyaman’da her bir tüketiciyi kaliteli ve kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefliyor.