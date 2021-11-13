Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş kesintisiz enerji için çalışıyor!

Sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde tüm tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji ile buluşturmak için yatırımlarını bir bir hayata geçiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 2021 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan şebeke, aydınlatma ve trafo tesis çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanacağı bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ 13.11.2021, 12:53
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş kesintisiz enerji için çalışıyor!

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak için özelleştirme sonrası dönemde 850 milyon TL’yi aşan yatırımlarıyla dikkat çeken Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 2021 yılı için de en büyük bütçeyi yine altyapı çalışmalarına ayırdı.

Bu kapsamda 2021 yılı yatırım planı dahilinde şuana kadar gerçekleştirilen projelerin maliyetinin 112 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıklayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, yatırım planı kapsamında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaları devam eden projelerin tamamlanmasıyla yılsonuna kadar 2021 yılı için toplam yatırım harcamasının 150 milyon TL’ye ulaşacağı belirtildi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta günden güne gelişen sanayi ve ticaret faaliyetlerine paralel olarak artan enerji ihtiyacını kesintisiz olarak karşılayabilmek ve tüketicilerin yaşanabilecek olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına 2021 yılı yatırım planı kapsamında şuana kadar 168 bin metre yeni havai hat şebeke ağı kuran ve 78 bin metre elektrik dağıtım şebekesini de yer altına alan kurum, 58 bin metre aydınlatma şebekesi ile trafo tesis çalışması gerçekleştirdi.

#Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş #Kahramanmaraş #Adıyaman
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