Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada 2021 yılı içerisinde yapılan yatırım ve bakım çalışmaları ile ilgili genel bir bilgilendirme yapan yetkililer muhtarların sorun ve önerilerini dinleyerek, önümüzdeki süreçte yapılacak yatırım ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akedaş elektrik dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz aksu haber mikrofonlarına toplantının çok verimli geçtiğini söyleyerek toplantıların devam edeceğini, gruplar halinde ağırlayacağımız muhtarlarımızdan mahallelerinde elektrik dağıtımı konusunda yaşanan problemlerin çözümü ve olası taleplerinin alınarak ihtiyaç duyulan müdahalelerin kısa zamanda ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Onikişubat muhtarlar dernek başkanı Ahmet Kılçık ise başta AKEDAŞ ailesi olmak üzere ellerinden gelen her türlü gayreti gösteren herkese teşekkür etti.