AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Tam Kapanma Sürecinde 7/24 Çalışıyor

AKEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş tam kapanma sürecinde de tüketicilerine kesintisiz enerji hizmet vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AKEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş sorumlu olduğu Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da ekip sayılarını yükselterek çalışmalarına yoğunluk verdi.

Vatandaşların tam kapanmada enerji kullanımında sıkıntı yaşamaması için saha çalışmaların ağırlık veren AKEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ediyor.

AKEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş’ye bağlı ekipler hem merkezde hem kırsal bölgelerde bayram sonuna kadar olacak kapanma sürecinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Aksu Haber’e çalışmalar hakkında bilgiler veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Şebeke İşletme Baş Şefi Oğuzhan Kalkan “bu süreçte çalışmalarımıza daha da ağırlık verdik ifadelerini kullandı.

Haber – Emre Ataç