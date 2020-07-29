Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tedbirlerini üst seviyeye çıkardı!
Kurban Bayramına artık sayılı günler kala şehri aydınlatan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 10:55 29.07.2020, 17:17
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Bu kapsamda Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz bayram öncesi alınan tedbirleri Aksu Haber’le paylaştı.
Genel Müdür Yılmaz bayram boyunca yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerinin vatandaşı etkilemeyeceğine dikkat çekti.
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz son olarak tüm vatandaşların kurban bayramını kutladı.
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