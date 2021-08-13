AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicilerini kesintisiz enerji hizmeti için sahalarda!



AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicilerini kesintisiz enerji hizmeti vermek için sıcak yaz günlerinde çalışmaları aralıksız sürdürüyor.



AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumlu olduğu Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da ekip sayılarını yükselterek çalışmalarına yoğunluk verdi.



Elektriğin fazla kullanıldığı bugünlerde vatandaşların enerji kullanımında sıkıntı yaşamaması için saha çalışmalarına ağırlık veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. 7 gün 24 saat esası çalışmaya devam ediyor.



AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. bağlı ekipler hem merkezde hem de kırsal bölgelerde saha çalışmalarını sürdürüyor.