AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Ekinözü’ne 1.2 Milyon TL’lik yatırım!

Sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji vermek adına yatırımlarını sıklaştıran Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. başta şebeke yatırımları olmak üzere son 9 yılda 800 milyon TL yatırım yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 21.11.2020, 11:57 22.11.2020, 21:07

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Ekinözü İlçesi’ndeki yaptığı yatırımları Aksu Haber’e değerlendiren Akedaş Ekinözü İşletme Şefi Eyüp Kuyucu, 2020 yatırımları kapsamında İlçemizin Sosyallı, Türkeli ve Çiftlik mahallemizle çalışmalar yaptık.’ Dedi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Ekinözü’ne 1.2 milyon TL’lik bir yatırım yaptığını belirten kuyucu, yatırım kapsamında Ekinözü’nde yapılan çalışmaları anlattı.

#Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. #Kahramanmaraş
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