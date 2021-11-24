Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.den öğretmenler günü kutlaması!

Bu anlamda ekipler, Karadut Ağıl İlkokulu’nda bulunan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, Göksun’daki eğitimin başarısına katkı yapmak ve yarını aydınlatan daha başarılı öğrencilerin çıkması için geçtiğimiz 8-14 kasım dünya çocuk kitapları haftası münasebetiyle de okul öğrencilerine seviyelerince kitap dağıttı.

Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk, şirketimiz genelinde yaptığımız kitap toplama kampanyasıyla topladığımız kitapları öğrencilerle buluşturduk” dedi.