Akedaş Elektrik Dağıtım ekipleri kara meydan okudu

Kahramanmaraş kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı özellikle kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyerek bazı bölgelerde enerji hatlarınada zarar verdi.

Akedaş Elektrik Dağıtım ekipleri soğuk ve kış koşullarına, kara aldırmadan arızalara 7/24 müdahale ettiler. gece gelen arızalar için de hızla ve cansiperane bir şekilde çalıştılar. kar kış demeden hizmet verebilmek için alarm halinde sahada koşuşturan Akedaş Elektrik Dağıtım ekipleri için kar mesaisi başlamış oldu.

Önceki gün başlayan kar yağışının elektrik dağıtım hatlarına ağırlık yükü nedeniyle oluşturduğu arızalar bölgede 24 saat esaslı görev yapan 72 ayrı ekip tarafından giderildi

Akedaş Elektrik Dağıtım ekipleri, arazi araçları ve kar motorları ile gittikleri bölgelerde, enerji verebilmek için yaptıkları çalışmalar sırasında, adeta kara ve soğuk havaya meydan okudular.

Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren akedaş elektrik dağıtım ekipleri, vatandaşların elektrik ihtiyacının karşılanması için arızalara alarm halinde müdahale etti. Yüksek direklerin üzerinde cansiperane bir şekilde enerji verme mücadelesi gerçekleştiren ekipler özveriyle çalışarak şebekeye kısa sürede enerji verdiler.

Kar motorları ile zor bir güzergahta arıza aramayı kolaylaştıran ekipler, kar motorları ile zaman kazanarak enerjinin hızla verilebilmesine katkı sağladılar.

Arıza olan bölgelere ise en kısa sürede enerji vermek için canla başla çalışmalarını devam ettiriyorlar.