Akedaş Elektrik Dağıtım’dan eğitime anlamlı destek

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurhak İşletme Şefliği, Nurhak’ta eğitime başlayan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölyesinin Elektrik Altyapısını kurarak öğrencilerin eğitime hızlı başlamasını sağladı. Atölyenin kurulum çalışmaları sürerken, okulun kütüphane eksikliğini de gören Nurhak işletme şefliği, okula bir de kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Çetin geçen kış şartlarında Nurhak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde uzun süreli enerji kesintisi yaşanmaması ve arızalara anında müdahale edilmesi nedeniyle Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye teşekkür eden Nurhak Kaymakamı Yasin Akgül, hem eğitime destek vererek gönüllere giren hem de kış şartlarında görevini tam anlamıyla yerine getiren Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş’a plaket verdi.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölyesine verdikleri destekle Nurhak’ta eğitim çıtasını yükseltmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bir teşekkür plaketi de Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz’dan geldi.

Alınan ödüllerin kendilerini gururlandırdığını ve sorumluluklarını daha da artırdığını belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurhak İşletme şefi Mustafa Tontuş ise şöyle konuştu; “Nurhak işletme şefliği olarak ağır geçen kış koşullarına hazırlık olarak birçok çalışmaya imza attık. Sürekli ve kaliteli enerji sağlamak için yaptığımız çalışmalar netice verdi.

Sayın kaymakamımıza ve milli eğitim müdürümüze plaket takdimi için teşekkür ediyorum. Bu, Akedaş Elektrik Dağıtım ailesi olarak bizlerin motivasyonunu daha da artırdı” diye konuştu.