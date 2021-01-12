AKEDAŞ Elektrik Perakende mucit çocukların icatlarını bekliyor!
Bu seneki Mucit Çocuklar Haftasında AKEDAŞ Elektrik Perakende bir icat yarışması düzenleyerek mucit çocukların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2021, 16:04 13.01.2021, 15:59
Bu seneki Mucit Çocuklar Haftasında AKEDAŞ Perakende bir icat yarışması düzenleyerek mucit çocukların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.
Sende geleceğin mucidi olmak ister misin?
AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. bu yılki 17 Ocak Mucit Çocuklar haftasında; geleceğin mucitlerini ortaya çıkarmak, tasarruf bilincini küçük yaşta aşılamak, çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek, bilime ve teknolojiye yönlendirmek hedefiyle bir yarışma düzenliyor.
İşte şartlar
- Yarışmaya Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ikamet eden 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımız katılabilir.
- Enerji tasarrufu ile ilgili bir fikri olan çocuklarımız; bu fikri geliştir, bir icat, buluş haline getir.
- Buluşunu hazırlarken 1 Dakikayı geçmeyen videosunu çek ve Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarımızdan özel Mesaj yoluyla bize ulaştır.
- Yarışmamıza katılım sağlayan mucitler icatlarını hazırlarken çekecekleri videoyu en geç 24 Ocak 2021 Saat 23.00’a kadar gönderebilirler.
- Yarışmaya katılım sağlayan mucitlerimizin görselleri 25 Ocak 2021 tarihinde jüri üyelerimizce derecelendirilecektir.
- Yarışmamızda birinciye Samsung A-7 Tablet, ikinciye Sony Bluetooth Kulaklık, üçüncüye Arduino 124 Parça Uno R3 Robotik Kodlama Seti hediye edilecektir.
- Dereceye giren mucitlerin icatları Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. giriş salonunda sergilenmesi için kuruma getirmesi gerekmektedir.
- Ayrıca dereceye giren mucitlerin ödülleri 29 Ocak 2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
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