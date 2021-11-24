Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. den öğretmenler günü kutlaması!

Bu anlamda ekipler, Büyükkızılcık İlkokulu’nda bulunan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ekipleri Göksun’daki eğitimin başarısına katkı yapmak ve yarını aydınlatan daha başarılı öğrencilerin çıkması için geçtiğimiz 8-14 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle de okul öğrencilerine seviyelerince kitap dağıttı.

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, eğitime verdikleri katkılardan dolayı Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye teşekkür etti.

Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elbistan Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mehmet Fatih Gürbüz, şirketimiz genelinde yaptığımız kitap toplama kampanyasıyla topladığımız kitapları öğrencilerle buluşturduk” dedi.