Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. den öğretmenler günü kutlaması!
Sosyal Sorumluluk Projelerine büyük önem veren Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. , kent genelinde birçok farkındalık programlarıyla kendinden sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Bu anlamda ekipler, Büyükkızılcık İlkokulu’nda bulunan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ekipleri Göksun’daki eğitimin başarısına katkı yapmak ve yarını aydınlatan daha başarılı öğrencilerin çıkması için geçtiğimiz 8-14 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle de okul öğrencilerine seviyelerince kitap dağıttı.
Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, eğitime verdikleri katkılardan dolayı Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye teşekkür etti.
Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elbistan Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mehmet Fatih Gürbüz, şirketimiz genelinde yaptığımız kitap toplama kampanyasıyla topladığımız kitapları öğrencilerle buluşturduk” dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7