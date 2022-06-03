Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. hizmet ağını genişletiyor!
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., Andırın Tüketici İşlem Merkezi tüketicilerine daha kaliteli hizmet verebilmek adına yeni yerinde hizmete başladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 13:37 03.06.2022, 16:56
Lokasyon rahatlığı ve ferah bir ortamda tüketicilerine hizmet vermek için çalışmalarına devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., Andırın Tüketici İşlem Merkezi’nde fatura işlemleri, yeni abonelik, abonelik devir ve iptal, dilekçe ile tahsilat işlemleri olarak hizmet sunuyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Andırın Tüketici İşlem Merkezi Yetkili Yardımcısı Gökhan Avan “tüketicilerimizi rahat ve kaliteli bir ortamda hizmet verebilmek adına yeni yerimizde hizmet vermeye başladık” diye konuştu.
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