Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ödüllendirdi!

Mucit Çocuklar Haftasında Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. mucit çocuklar için enerji tasarrufu ile ilişkilendirilecek bir icat yarışması düzenledi. Yarışmanın amacı mucit çocukların yeteneklerini gün yüzüne çıkarırken enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlerini arttırmaktı.

Sen de geleceğin mucidi olmak ister misin? Sorusuna yüzlerce çocuktan “evet” cevabı geldi.

Yarışmaya ise Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ikamet eden 6-14 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağladı.

Buluşlarını hazırlamaya başlayan mucit adayları o anları kameralarıyla görüntüledi ve 1 dakika da düşündüklerini dile getirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda dereceye girenleri Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahir Güneş jüri üyesi olarak değerlendirdi ve sıralama şu şekilde oluştu;

Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ve Biogaz Sistemi Maketi ile Eymen Kayışoğlu 1., Güneş Enerjisini Aküde Toplayıp Gece Harekete Duyarlı Sokak Lambalarıyla Davut Özcan 2., Sevde Naz El ise kullanılan fazla enerjiyi Tespit Eden Yapay Zekâlı Robot projesiyle 3.oldu.

Dereceye giren mucit adaylarına ödülleri ise Akedaş Elektrik Perakende yöneticileri tarafından takdim edildi.

1. Eymen Kayışoğlu

2.Davut Özcan

3.Sevde Naz El