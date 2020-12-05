Akedaş, Enerji Kesintilerinin Önüne Geçmek İçin Hatları Yeniliyor

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Pazarcık ilçesinde kesintisiz enerji vermek adına tesisleri yeniden inşa ediyor.

Kış aylarında zorlu doğa olayları sebebiyle yaşanan enerji kesintileri ortadan kaldırmak için çalışma başlatan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. direk ve hatları yenileri ile değiştiriyor.

Işıklandırması olmayan cadde ve sokak kalmasın diye çalışma başlatan Akedaş yaptığı aydınlatma direkleriyle cadde ve sokakları aydınlattı. AKEDAŞ’ın yaptığı bu çalışma vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

Çok sayıda ekiple birçok noktada aynı anda çalışma yürüten AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Pazarcık ilçesinin sorun yaşanan noktalarındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yatırımlarına devam ederken kuşların elektrik akımına kapılıp ölmemeleri için de izole çalışması yapıyor.