Akedaş, Enerji Kesintilerinin Önüne Geçmek İçin Hatları Yeniliyor
Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde eskiyen direk ve iletim hatları nedeni ile kış aylarında yaşanan enerji kesintilerinin önüne geçmeye çalışan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. beş ilçedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. AKEDAŞ ekipleri Göksun İlçesinin kırsal mahallelerindeki çürüme noktasına gelen direkleri de değiştirip hatları yenileyerek kışa hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2020, 17:01 27.11.2020, 17:14
Akedaş kuzey ilçelerdeki eskiyen tesisleri yeniden inşa ediyor.
Kış aylarında zorlu doğa olayları sebebiyle yaşanan kesintileri ortadan kaldırmak için çalışma başlatan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ömrünü tamamlayan diren ve hatları yenileri ile değiştiriyor.
Çok sayıda ekiple birçok noktada aynı anda çalışma yürüten AKEDAŞ, Göksun ilçesinin sorun yaşanan noktalarındaki çalışmalarını da sürdürüyor.
Yaklaşık 30 yıl önce dikilen direk ve hatlar yenileri ile değiştiriliyor.
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