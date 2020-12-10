AKEDAŞ, enerji kesintisinin önüne geçmek için hatları yeniliyor
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kış aylarında olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için yatırımlarını sürdürüyor. Elbistan’da kırsal mahallelerdeki yenileme çalışmalarına devam eden AKEDAŞ ilçe merkezindeki dağıtım hatlarını da yer altına alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2020, 14:10
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kış aylarında olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için yatırımlarını sürdürüyor.
Elbistan’da kırsal mahallelerdeki yenileme çalışmalarına devam eden AKEDAŞ ilçe merkezindeki dağıtım hatlarını da yer altına alıyor.
1980’li yıllarda dikilen direk ve hatlar, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından yenileri ile değiştiriliyor.
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