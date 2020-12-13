AKEDAŞ, enerji kesintisinin önüne geçmek için hatları yeniliyor!

Sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerini yaptığı ek yatırımlarla kış ayına hazırlayarak enerji kesintilerinin önüne geçmeyi hedefleyen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş’ın Kuzey ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kış aylarında olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için Nurhak’ta kırsal mahallelerdeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

AKEDAŞ kırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezinde de önemli yatırımlar yaptı.

1980’li yıllarda dikilen direk ve hatlar, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından yenileri ile değiştiriliyor.