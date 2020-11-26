AKEDAŞ, enerji kesintisinin önüne geçmek için hatları yeniliyor

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde kış aylarında yaşanan enerji kesintilerinin önüne geçmeye çalışan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. beş ilçedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. AKEDAŞ ekipleri Afşin’in Arıtaş Mahallesi’ndeki direkleri değiştirip hatları yenileyerek kışa hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 26.11.2020, 17:45 26.11.2020, 17:54
AKEDAŞ, enerji kesintisinin önüne geçmek için hatları yeniliyor

AKEDAŞ kuzey ilçelerde kesintisiz enerji vermek adına tesisleri yeniden inşa ediyor.

Kış aylarında zorlu doğa olayları sebebiyle yaşanan kesintileri ortadan kaldırmak için çalışma başlatan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. direk ve hatları yenileri ile değiştiriyor.

Çok sayıda ekiple birçok noktada aynı anda çalışma yürüten AKEDAŞ, Afşin’in en sorunlu bölgeleri arasında yer alan kırsal Arıtaş Mahallesi'ndeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Arıtaş’ta da yaklaşık 30 yıl önce dikilen direk ve hatlar yenileri ile değiştiriliyor.

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