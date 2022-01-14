AKEDAŞ enerji tasarrufunu anlattı!
Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaklaşık 800 bin abonesine kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji prensibi ile her daim çalışmalarına devam eden AKEDAŞ Elektrik, geleceğimizin teminatı çocuklarımızda tasarruf bilinci oluşturmak adına sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 17:19 14.01.2022, 19:04
Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan “Enerji Tasarrufu Haftası” dolayısıyla enerji israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçen Akedaş, Enerji Tasarrufu Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerini tasarruf ve verimli enerji kullanmaya teşvik edici etkinlikler düzenliyor.
Bu kapsamda Ahmet Bayazıt İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Akedaş yetkilileri tarafından enerji tasarrufunun püf noktaları ve enerji verimliliği içerikli sunumu gerçekleştirildi.
Ardından öğrencilerin Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili tasarladıkları görseller ve okudukları şiirlerle etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Etkinliğe katılan öğrenciler duyarlılığından dolayı Akedaş ailesine teşekkür etti.
Namaz Vakti 14 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|21
|32
|8. Beşiktaş
|21
|30
|9. Sivasspor
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|19
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Menemen Belediyespor
|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
|15. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11