AKEDAŞ enerji tasarrufunu anlattı!

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan “Enerji Tasarrufu Haftası” dolayısıyla enerji israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçen Akedaş, Enerji Tasarrufu Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerini tasarruf ve verimli enerji kullanmaya teşvik edici etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Ahmet Bayazıt İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Akedaş yetkilileri tarafından enerji tasarrufunun püf noktaları ve enerji verimliliği içerikli sunumu gerçekleştirildi.

Ardından öğrencilerin Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili tasarladıkları görseller ve okudukları şiirlerle etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliğe katılan öğrenciler duyarlılığından dolayı Akedaş ailesine teşekkür etti.