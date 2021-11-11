AKEDAŞ, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katıldı

Haydi Türkiye, Geleceğe Nefes Ol sloganıyla çıkılan yolda 84 milyon için 3’er fidan toprakla buluşturuluyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Akedaş Elektrik Perakende A.Ş.’de katılım sağladı.

Çevre bilinci ve çevreye duyarlılığı kapsamında Akedaş’ın 2019 yılında başlattığı dijital dönüşüm programıyla yazışmalar da kağıt kullanmayıp Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirerek yüzlerce ağacın kesilmesini önlemiş oluyor.

Akedaş dijital dönüşümle şu ana kadar 295 ağacı kurtarırken 5878 ton atığın önüne geçmiştir.

Bir yandan fidan dikimi gerçekleştirirken öte yandan doğanın korunmasına katkıda bulunuyor.

Öte yandan Dijital dönüşüm programı kapsamında

Kurtarılan Ağaç Sayısı; 295

Üretilmeyen CO2 Miktarı; 83.274 ton

Kurtarılan Su miktarı: 1.469.544 lt

Engellenen Atık Miktarı: 5878 ton

kazandırılmış oldu.