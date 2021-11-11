AKEDAŞ, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak Milli Ağaçlandırma Bayramı etkinliği çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştiriliyor.
Haydi Türkiye, Geleceğe Nefes Ol sloganıyla çıkılan yolda 84 milyon için 3’er fidan toprakla buluşturuluyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Akedaş Elektrik Perakende A.Ş.’de katılım sağladı.
Çevre bilinci ve çevreye duyarlılığı kapsamında Akedaş’ın 2019 yılında başlattığı dijital dönüşüm programıyla yazışmalar da kağıt kullanmayıp Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirerek yüzlerce ağacın kesilmesini önlemiş oluyor.
Akedaş dijital dönüşümle şu ana kadar 295 ağacı kurtarırken 5878 ton atığın önüne geçmiştir.
Bir yandan fidan dikimi gerçekleştirirken öte yandan doğanın korunmasına katkıda bulunuyor.
Öte yandan Dijital dönüşüm programı kapsamında
Kurtarılan Ağaç Sayısı; 295
Üretilmeyen CO2 Miktarı; 83.274 ton
Kurtarılan Su miktarı: 1.469.544 lt
Engellenen Atık Miktarı: 5878 ton
kazandırılmış oldu.
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