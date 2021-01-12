AKEDAŞ mucit çocukların icatlarını bekliyor!

Bu seneki Mucit Çocuklar Haftasında AKEDAŞ Perakende bir icat yarışması düzenleyerek mucit çocukların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.

Sende geleceğin mucidi olmak ister misin?

AKEDAŞ Perakende bu yılki 17 Ocak Mucit Çocuklar Haftasında; geleceğin mucitlerini ortaya çıkarmak, tasarruf bilincini küçük yaşta aşılamak, çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek, bilime ve teknolojiye yönlendirmek hedefiyle bir yarışma düzenliyor.

İşte şartlar