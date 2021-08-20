AKEDAŞ personeli kan ve kök hücre bağışında bulundu

AKEDAŞ, her sene çeşitli zamanlarda Kızılay ile iş birliği doğrultusunda bir farkındalık daha yaratarak başka canlara umut olmak adına kan ve kök hücre bağışı gerçekleştiriyor.

Bu yıl ki kan bağışı programını AKEDAŞ hizmet binasında gerçekleştirilirken personeller kan ve kök hücre bağışına yoğun ilgi gösterdi.

Kan ve kök hücre bağışında bulunan AKEDAŞ çalışanları Aksu Haber mikrofonlarına duygularını aktardılar.