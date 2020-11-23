AKEDAŞ ''Randevulu İşlem Sistemini'' devreye aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 tedbirleri kapsamında dijital platformları yoğun şekilde kullanarak teması minimuma indiren AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., tüketicilerin işlem merkezlerinde sıra beklememesi için “Randevulu İşlem Sistemini” devreye aldı.

KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 14:05 23.11.2020, 14:18
AKEDAŞ ''Randevulu İşlem Sistemini'' devreye aldı

Covid 19’la etkin mücadele kapsamında ülke genelinde yeni ek tedbirler alınırken, AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketicilerin hem sağlığına hem de zaman kavramına yönelik yeni çalışmalarını sistemine entegre etti.

Tüketicilerin, Tüketici İşlem Merkezlerinde sıra beklemeyerek işlemlerini anında tamamlaması için Randevulu İşlem Sistemini uygulamaya başlayan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş.; “Tüketicilerimiz, Tüketici İşlem Merkezlerimize gelmeden önce www.akedasperakende.com.tr Web sitemiz üzerinden online randevu kısmına tıklayarak kendilerine en yakın Tüketici İşlem Merkezimizi seçebilir ve kendileri için en uygun saate randevu oluşturarak bekleme süresini ortadan kaldıracak.

Tüketiciler işlemlerini kendi zamanına göre ayarlayabilecekler, bunun için randevu saati aralığında randevu aldıkları Tüketici İşlem Merkezinde olmaları yeterli olacak. Randevulu İşlem Sistemi sayesinde kış aylarına girdiğimiz ve Covid vakalarının arttığı bu dönemde tüketiciler sıra beklemeden işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilecekler.

Tüketicilerin, Tüketici İşlem Merkezlerine gelmeden birçok talep ve isteklerini AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Web Sitesi, Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Hesaplarından iletebileceklerini ve anında taleplerine cevap verileceğini de hatırlatan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., randevulu işlem sisteminin tamamen tüketicilerin sağlığına yönelik bir önlem olarak alındığını ve zamandan tasarruf edilecek bu yöntemden bütün tüketicilerinin faydalanmasını istediklerini belirtti. Son olarak her koşulda tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ettiklerini ve sağlık dolu günlere en kısa sürede kavuşmayı dilediklerini ekledi.

#Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.
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