AKEDAŞ'tan taziye mesajı!
Kahramanmaraş’ın kıymetli iş insanı, önceki dönem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızdan, Şirketimizin Kurucularından ve Yönetim Kurulu Eşbaşbakanlarımızdan, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Emre Balduk’un çok kıymetli babası Sayın Mehmet Balduk’un vefatı eş dost, sevenleri ve AKEDAŞ çalışanları olarak hepimizi derinden üzmüştür.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2022, 15:32 18.07.2022, 15:50
Merhuma Allah’tan rahmet ailesi, dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz.
AKEDAŞ AİLESİ
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
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|36
|49
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|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
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|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
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|36
|44
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|36
|38
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|12
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|O
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|38
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|2. Liverpool
|38
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|51
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|49
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|38
|48
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|38
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|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
|10. Osasuna
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|47
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|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
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|42
|14. Espanyol
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|42
|15. Getafe
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|39
|16. Mallorca
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|39
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|39
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|38
|38
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|38
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|20. Deportivo Alaves
|38
|31