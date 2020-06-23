Akedaş’ta öncelik müşteri memnuniyeti anlayışı!

Kahramanmaraş’ta Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. pandemi sürecinde minimum temas, maksimum müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet verdi.

Pandemi sürecinde olduğu gibi yeni normalleşmeyle birlikte çağrı merkezlerinde 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. çağrı merkezi çalışanları pandemi süreci ve yeni normalleşme de çalışma süreçlerini Aksu Haber mikrofonlarıyla paylaştılar.