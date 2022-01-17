AKEDAŞ’tan elektrik faturalarında yeni dönem açıklaması

2021 yılı Aralık ayı ile 2022 Ocak ayı arasında ödeme yapan tüketicilerine, yeni yıl zammı uygulanmadan ödeme yapmaları sağlandı.

Zammın yeni yılda nasıl faturalandığıyla ilgili de Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Tüketici Operasyonları Yöneticisi Ahmet Oğuz Gök “tüketicilerimizin ödeme konusunda harcadıkları enerji kadar faturalarına ödeme yapmaları gereken miktarın yansıtıldığını söyleyebiliriz. Öte yandan 2021 yılı Aralık ayı ile 2022 Ocak ayı arasında ödeme yapan tüketicilerimiz farklı bir zam ile karşılaşmadılar çünkü Aralık ayı faturasında herhangi bir zam işlemi uygulanmadı” diye konuştu.