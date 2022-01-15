AKEDAŞ’tan Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Açıklaması

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Mesken kullanıcıları için 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren 150 kwh’ye kadar ve 150 kwh üzerindeki elektrik tüketiminin kademelere ayrılarak faturalandırılacağı kademeli elektrik tarifesi uygulamasını tüm ayrıntılarını grafiklerle anlattı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. İş Zekâsı ve Raporlama Yöneticisi Hamdi Kemal Özdemir Kademeli Elektrik Tarifesi uygulamasıyla ilgili tüm merak edilen sorulara aydınlık getirdi. Uygulamanın asıl hedefinin verimliliği artırmak ve tasarruf odaklı olduğunu dile getiren Özdemir; “Bu değişiklik ile enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması da gözetilmektedir.” dedi.

AZ TÜKETENE DAHA DÜŞÜK, ÇOK TÜKETENE YÜKSEK TARİFE

Özdemir, asıl hedefin verimliliği artırmak olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu; “Az tüketene daha düşük, çok tüketene daha yüksek tarife uygulanacağından bu tarifenin daha sosyal daha sürdürülebilir bir hale geleceği ve enerji verimliliğine teşvik edici olacağı söylenebilir.” dedi.

206 TL’YE KADAR TÜKETİM YAPAN ABONELER

Kademeli elektrik tarifesinin enerji verimliliğinin yanı sıra hane tüketicilerinin tasarrufa yönlendireceğine de vurgu yapan Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kademeli elektrik tarifesi ile 2021 yılının Ocak ayında aylık 206 TL'lik faturaya denk gelen tüketim düşük kademeli tarifeden, bu tutarın üstüne denk gelen tüketim ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılacaktır” dedi. “Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin görevli olduğu Adıyaman- Kahramanmaraş bölgesinde yaklaşık 340 bin elektrik abonesinin faturasının tamamı düşük kademeli tarife birim fiyatından kesilecek, belirlenmiş kademenin üstünde tüketimi olan 215 bin abonenin elektrik faturası ise kıst hesabı yapılarak kesilecektir” diyerek sözlerine devam etti.

150 KWH’YE KADAR 1. KADEME 150 KWH’YE ÜZERİ 2. KADEMEDEN İŞLEM GÖRECEK

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 01.01.2022 dönemi ilk çeyrek tarife tablolarına göre 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

İşte kademeli elektrik tarifesinin uygulanmadan önceki ve uygulama sonrası oluşturulan örnek fatura tutarlarını gösteren grafikler;

Örneğin Aralık 2021 de 100 TL olan bir fatura, aynı tüketim miktarına sahip olduğunda Ocak 2022 de 150 TL olacak ve bunun TL bazında etkisi %50 olacaktır. Tablo 1 de Aralık ayında gelen bir faturanın aynı tüketim miktarı ile kademeli elektrik tarifesinin uygulanmaya başladığı Ocak ayında ne kadarlık bir fark oluşturacağı gösterilmektedir.

Grafik 1.ü

Bölgemizdeki müşterilerimizin %39 u 150 kwh üzerinde tüketim yapmasına karşılık toplam tüketimin ise %63 ünü gerçekleştirmektedirler. (Grafik 1)

Grafik 2.

Adıyaman İl Merkezinde en çok tüketim yapan mahalleler Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi ve Altınşehir Mahallesi Olarak görünüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin %38 ini gerçekleştirmektedir. Elbistan İlçesinde ise Yeşilyurt Mahallesi ve Kızılcaoba Mahallesi en yüksek tüketim değerlerine ulaştığı görülüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin %47 sini gerçekleştirmektedir. (Mesken Abone Grubu için değerlendirilmiştir) (Grafik 2)

Grafik 3

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesinde en çok tüketim yapan mahalleler Haydarbey Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi ve Yirmiikigün Mahallesi Olarak görünüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin %24 ünü gerçekleştirmektedir. Dulkadiroğlu İlçesinde ise Doğukent Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi en yüksek tüketim değerlerine ulaştığı görülüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin %20 sini gerçekleştirmektedir. (Mesken Abone Grubu için değerlendirilmiştir) (Grafik 3)

ÜLKEMİZİN MAKROEKONOMİSİNE OLUMLU YANSIYACAKTIR.

Sorumluluk sahası Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki abonelerin tüketimini inceleyerek raporlaştıran Özdemir; “Veriler incelendiğinde 150 kwh üzerinde tüketim gerçekleştiren tüketicilerin aslında toplam tüketimin büyük bir kısmını gerçekleştirdikleri görülmektedir.” İş Zekâsı Ve Raporlama Yöneticisi Özdemir ”Kademeli tarife ile gerçekleştirilmek istenen enerji tasarrufu aslında bu grupta bulunan tüketicilerin enerjiyi verimli kullanması sayesinde gerçekleşecek olup ülkemizin makroekonomisine olumlu olarak yansıyacaktır” diyerek kademeli elektrik hakkında önemli bilgiler aktardı.

ENERJİYİ NASIL DAHA VERİMLİ KULLANABİLİRİZ?

Enerji faturalarımızı düşürmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanmamızın şart olduğunu da ifade eden Özdemir açıklamalarını şöyle sürdürdü; ”Binalarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracaktır. Ülkemizde enerjinin %26’sı ısınma için kullanılmakta, oysa ülkemizdeki tüm binalarda ısı yalıtımı yapılmış olsa ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanabilir. Evlerde aydınlatma olarak üç akkor lamba, kompakt floresan lamba ile değiştirilmiş olsa % 80 daha az enerji harcanabileceği gibi yaklaşık 4 ayda kara geçilebileceğini ve 6 adet ağaç dikilmiş gibi olup, dışa bağımlılığın azalacağını kaydetti. Enerji etiketli ürünlerle alacağımız ev aletlerinin, enerji verimlilik sınıfını ve enerji tüketim değerlerini kontrol ederek enerjiyi daha verimli kullanabileceğimizi de unutmayalım.”

KÜÇÜK TAVSİYELER

Standart bir hanede en çok elektrik tüketen 3’ lü; Buzdolabı, Fırın ve Ütüdür. Aylık tüketimi 150 kWh olan bir hanede bu tüketimler toplam tüketimin %53 ‘ünü oluşturmaktadır. Enerjiyi verimli kullanmak adına aşağıda birkaç basit öneriyi uygulayabilirsiniz.

-Bir buzdolabı için soğutma kısmı için ideal soğutma derecesi 3-5 santigrat derece aralığıdır; dondurucu kısmı ise -18 santigrat derecede kullanılmalıdır.

-Yemek pişirmeyi bitirmek için cihazın kalan ısısından yararlanmak adına pişirme bitiminden yaklaşık 10 dakika önce fırını kapatın.

-Ütü yaparken son birkaç parçada ütüyü fişten çekip mevcut sıcaklığı ile kullanmak da enerjiyi verimli kullanmaya imkân tanır.

- Kettle kullanmanız gerektiğinde, içerisine ihtiyacınızdan fazla su doldurmayın. Sadece ihtiyacınız kadar su doldurarak tasarruf edebilirsiniz.

-Yüksek olmayan evlerin etrafına kışın yapraklarını döken ağaçlar dikin.

-Gün ışığından yararlanın. Gündüzleri perdelerinizi açık tutarak, güneşin evinizi ısıtmasını sağlayın.

-Lambalar belirli aralılarla temizlenmelidir. Üzerinde biriken toz aydınlatma seviyesini düşürecektir.

-Evinizin duvarlarını açık renklere boyayın. Daha çok ışık yansıması sağlayabilirsiniz.

-Evdeki lambaları odanızın köşesine koymayı tercih edin. Böylelikle ışık köşe duvarlardan yansıyacak ve daha çok aydınlatacaktır.

-Cep telefonu ve bilgisayarınızı tüm gece şarja takılı bırakmayın. Bataryası dolmasına rağmen şarjda bırakılan cep telefonları gereksiz elektrik tüketimine devam eder. Şarjda bırakılan cep telefonları bir saatte yaklaşık olarak 0,004 Watt elektrik tüketir. Ayrıca telefonu şarjda bırakmak, telefonun pil ömrünü de kısaltır.

-Çamaşırları, kurutma makinesinde kurutmaktansa asarak kurutmayı tercih edin.

- Saç kurutma makinesini kullanırken fazla elektrik tükettiklerini unutmayın. Daha düşük sıcaklıklarda kullanın. Hem saçınıza zarar vermesini engellemiş olursunuz.

-Çoğu bilgisayarda enerji tasarrufu için yerleşik ayarlar bulunur. Enerji ve “Uyku” modu ayarlarınızı düzenleyerek güç tüketimini otomatik olarak düşürün.

-Masaüstü bilgisayar yerine laptop kullanmayı tercih edin. Laptoplar masa üstü bilgisayarın kullandığı enerjinin üçte birini harcarlar.

-Ekranınızın kilitleme süresini kısa tutun. Telefonunuzda ve Bilgisayarınızda Bluetooth kapalı tutun.

-Tüm bu önerileri uygulamakla birlikte Elektrik tarifelerinizi kontrol ederek daha avantajlı bir tarifeye geçmek için şirketimize başvurabilir enerji danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK CİHAZLAR TERCİH EDİN

Enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanıldığında çok daha fazla tasarruf yapabilirsiniz. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yerine A++ bir buzdolabı kullandığınızda bu cihazın tüketiminden dolayı faturaya yansıyan maliyet %151 oranında azalabilir.

150 kwh lık bir tüketim için standart bir hanede elektrik tüketim miktarları örnek olarak Tablo 2 de gösterilmiştir.