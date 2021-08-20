Akıl Treni Koleji öğrencilerine aşure ikramında bulundu!
Akıltreni Koleji öğrencilerine aşure ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 15:53 20.08.2021, 19:41
Akıltreni koleji Cuma namazı sonrasında okul bahçesinde düzenlediği aşure dağıtım programına çok sayıda kişi katıldı.
Aşure Programına Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ve Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal'da katıldı.
Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, muharram ayının önemine değindi.
Program daha sonra duaların yapılmasıyla son buldu.
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|0
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|0
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