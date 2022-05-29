Akıllı düşler resim sergisi, akıl ve zekâ oyunları etkinliği düzenledi!
Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi Piazza Alışveriş merkezinde akıllı düşler resim sergisi, akıl ve zekâ oyunları etkinliği düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 15:07 29.05.2022, 19:00
Düzenlenen etkinlikte öğrenciler müzik dinletisi canlı resim performansı sergileyerek ortaya koydukları ürünleri katılımcılarla paylaştılar.
Burada bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan çok özel bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek emeği geçen öğrencileri tebrik etti.
Nuri Pakdil Bilim Ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Nacar ise gerçekleştirdikleri etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
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