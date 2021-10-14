AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Aksu TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti!

14 yıl önce Yener Ailesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Aksu TV, 11 Ekim itibarıyla birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine başladı.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 13:52 14.10.2021, 14:41
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Aksu TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti!

Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.

Ülke Ve Kahramanmaraş siyasetinin önemli isimlerinden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yeni içeriklerle 14.yeni yayın dönemine başlayan Aksu TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti.

#AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #Yeni Yayın Dönemi
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