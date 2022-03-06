Akran Eğitimi Etkinliği Katılan Öğrenciler Belgelerini Rektörün elinden aldılar

Mükrime Hatun MTAL'de "Akran Eğitimi" Etkinliği Katılan KSÜ Öğrencileri Belgelerini Rektör Niyazi Can Katıldığı Programda Aldılar.

Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü İbrahim Çeteler, müdür başyardımcısı Eyüp Gürbüz ve öğretmenleri Özlem Uğur ve Mustafa Dinçer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Psikolojik ve Rehberlik

bölümü öğrencileri ile 1. Dönem okularında gerçekleştirdikleri ''akran eğitimi'' etkinliğine katılıp öğrencilerini bilgilendiren üniversite öğrencilerine, KSÜ Rektörü Niyazi Can, Eğitim fakültesi dekanı Mustafa Yazıcı, Eğitim fakültesi dekan yardımcısı Reyhan Ağçam ve Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölüm başkanı İsmail Yalpeze'nin katıldığı programda teşekkür belgelerini takdim ettiler. Programda konuşma yapan KSÜ Rektörü Niyazi Can, öğrencilerinin böyle etkinlikte yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Etkinliği n yürütücüsü Mükrime Hatun MTAL Müdür başyardımcısı Eyüp Gürbüz ise yaptığı konuşmada okullarında 2021 2022 eğitim öğretim döneminde öğretmen arkadaşlarının destekleriyle bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini bu etkinlikleri gerçekleştirirken fiziken yorulduklarını ama öğrencilerinin başarılarını gördükçe verdikleri emekleri değdiğini ve temel amaçlarının öğrencilerin kendilerine ailelerini ve milletimize faylalı bireyler olmalarını arzuladıklarını ifade etti. Etkinlikte görev alan üniversite öğrencilerine belgelerinin verilmesi sonrası program sona erdi.