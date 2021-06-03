Aksu Gözü Akdeniz’in Göz Bebeği olacak

Çağlayancerit Aksu gözünde yeni bir turizm yatırımının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın önemli doğal miraslarından Aksu Gözü’ndeki projemizle bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Aksu Gözü projemizle ilçemiz bacasız sanayi ile kalkınacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 19:06
Aksu Gözü Akdeniz’in Göz Bebeği olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent turizmine yeni bir soluk getirecek Aksu Gözü Turizm Tesisi projesiyle ilgili bilgi verdi. Çağlayancerit ilçe ziyaret programını Aksu Nehri’nin kaynağıyla sonlandıran Başkan Güngör; “Bu alan şehrimizin ve ilçemizin en önemli doğal mirası arasında yer alıyor. Aksu Gözü’nün tabiat güzelliğini muhafaza ederek turizme kazandıracağız” dedi. Bölgeye ulaşım sağlayacak alternatif bir güzergâh üzerinde çalıştıklarına da dikkat çeken Başkan Güngör, “Bakanlığımızla istişare halindeyiz. İlçemizi daha ulaşılabilir hale getirmek için yeni bir arteri inşallah kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Turizm Yatırımı Kalkınmayı Artıracak

Başkan Güngör, “Çağlayancerit’in önemli doğal mirasından biri de şu an bulunduğunuz mekândaki Aksu Gözü. Burası gerçekten sadece şehrimizin değiltüm Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından birisi. Büyükşehir Belediyesi olarak burası için son derece güzel bir proje hazırladık. İnşallah burayıdaha fazla ziyaretçi alabilecek, hem ilçemizin hem de Kahramanmaraş’ımızın turizmine katkı sağlayacak bir yapı haline getireceğiz. Buradaki yeme içme mekânlarıyla, bungalov evleriyle, yoluyla ve yürüme alanlarıyla son derece cazip hale getirmiş olacağız inşallah. Projemizi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

İlçe Ulaşımına Yeni Yol

İlçeye ulaşım sağlayacak alternatif yolla ilgili çalışmaları sürdüğünü de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çağlayancerit ilçemizi merkeze bağlayan yolumuzda genişletme çalışmaları devam ediyor. Bölgede Karayolları tarafından devam eden çalışmaları yakından takip ediyoruz. Projelendirdiğimiz alternatif yolumuzla birlikteÇağlayancerit ulaşımını 40 kilometre kısaltmayı hedefliyoruz. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızın yoğun emekleriyle bakanlıklarımızlaistişare ederek yeni arterimizi de inşallah ilçemize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

#Çağlayancerit #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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