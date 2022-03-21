Aksu Haber Ekibi Dondurmacı Kafe’de Muhammet’i Ziyaret Etti
Aksu Haber ekibi olarak 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Mado ile Down Sendromu Derneği arasında imzalanan protokolle iş hayatına başlayan Muhammet’i ziyaret ettik.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2022, 15:17 21.03.2022, 18:16
Down Sendromlu gençlerin iş hayatına kazandırılmasını desteklemek için yapılan bu çalışmayla Muhammet’in MADO bünyesinde bulunan Dondurmacı Kafe’deki bir iş gününde neler yaptığını sorduk.
Çalışma arkadaşları ve müşterilerinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammet şöyle konuştu.
Down sendromlu Muhammet, bir iş gününde sahlep ve poğaça satıyor, müşterilere çay ve yemek servis yapıyor.
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