Aksu Haber Ekibi Dondurmacı Kafe’de Muhammet’i Ziyaret Etti

Down Sendromlu gençlerin iş hayatına kazandırılmasını desteklemek için yapılan bu çalışmayla Muhammet’in MADO bünyesinde bulunan Dondurmacı Kafe’deki bir iş gününde neler yaptığını sorduk.

Çalışma arkadaşları ve müşterilerinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammet şöyle konuştu.

Down sendromlu Muhammet, bir iş gününde sahlep ve poğaça satıyor, müşterilere çay ve yemek servis yapıyor.