Aksu Haber, Göksun'da yapılan karla mücadele çalışmalarını görüntüledi!
Karla mücadele çalışmalarında ustalaşan Göksun belediyesi, çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 17:21 25.01.2022, 18:55
Göksun, Belediyesi yoğun kar yağışının ardından ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra mahalle aralarında da muhtarların öncülüğünde sürdürüyor. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun ilçe merkezinde yapılan başarılı çalışmalar sonucunda kapalı yol bulunmadığını söyledi.
Ana arterleri sürekli açık tutan belediye ekipleri, merkez mahallelerde de kapalı sokak bırakmamak için mücadele ediyor.
Mahallelerdeki çalışmaları muhtarların öncülüğünde sürdüren ekipler, sokak sokak dolaşarak kar küremesi yapıyor.
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