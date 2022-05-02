Aksu Haber Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
Aksu Haber Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk’ün Babası Mehmet Öztürk’ün cenazesi toprağa verildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2022, 16:36 02.05.2022, 17:09
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öztürk, Taşburun Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Öztürk’ün naaşı, aile Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Öztürk’ün çocukları, akrabaları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.
Aksu TV ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet, Aksu Haber Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk’e ve ailesine başsağlığı dileriz.
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