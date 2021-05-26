Aksu mahallesi sosyal tesisinde inşaat çalışmalarında sona gelindi

Belediye Başkanı Necati Okay, tesisin bölgeye hitap edecek kapasitede olduğunu aktardı. İlçe genelinde sosyal tesis çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu Mahallesi’ne kazandırmayı planladığı sosyal tesisin inşaat çalışmalarında sona geldi.

Bölgeye hitap edecek donanım ve kapasitede inşa edilen sosyal tesis, çok amaçlı olarak kullanılacak. İnşaat çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemizi her alanda olduğu gibi sosyal tesis alanında da önemli bir konuma getirme adına çalışmalar yapıyoruz.

Bu kapsamda ilçemizin birçok noktasına sosyal tesisler kazandırdık. Şuan inşaat çalışması tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen sosyal tesislerimiz mevcut. İnşaat çalışmalarında son aşamaya gelen tesislerimizde mevcut. Bunlardan bir tanesi de Aksu Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimizdir. Bu tesisimiz bölgeye hitap edecek kapasitede planlandı. Şuan inşaat çalışmalarında sona gelindi. İnşallah kısa bir sürede bu çalışmaları tamamlayarak bu tesisimizi de açılışa hazır hale getireceğiz.”